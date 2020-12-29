Шоу-рум расположен в Польше, на северо-востоке Варшавы, а если точнее – в городке-спутнике столицы Забка (Zabki).

Первый дилерский центр Tesla открыто в Польше. До сих пор электромобили этого американского бренда продавались в Польше через сайт, а во время промо-акций компания использовала передвижной магазинчик.

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На официальном сайте уже можно записаться на тест-драйв. Чуть позже, рядом с салоном, будет открыт и сервисный центр. Впрочем, на севере Варшавы уже есть сервис Tesla, а также несколько фирменных электрозаправок Supercharger.

Новый автосалон – ближайший от Украины, подобные также в Берлине и Вене. Планы по открытию в Украине фирменных заправок или сервисов Tesla постоянно пересматриваются.

В новом салоне продаются Model 3, Model S и Model X. Компактный кроссовер Model Y, скорее всего, будет доступен для тест-драйва и продаж в следующем году – или завода компании в Китае, или уже с Giga Berlin, которая находится практически рядом.