Новые ограничения для въезда в Польшу на любых видах транспорта ввели с 28 декабря 2020 года по 17 января 2021 года.

Ехать в Польшу покататься на лыжах или отпраздновать Новый год не стоит – запрещено свободное перемещение лиц в новогоднюю ночь, приостановлена работа торговых центров, обслуживание в гостиницах, функционирование инфраструктуры горнолыжных трасс. Ограничен доступ к спортивной инфраструктуре.

К тому же большинство людей, въезжающих в Польшу, должны пройти обязательный 10-дневный карантин.

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Во время действия ограничений право въезда на территорию Польши имеют граждане Украины, которые:

являются супругами или детьми граждан Польши, либо находятся под постоянной опекой граждан Польши;

имеют Карту Поляка;

имеют право на постоянное или временное проживание на территории Польши;

имеют право на выполнение работ на территории Польши на той же основе, что и граждане Польши, имеют разрешение на трудоустройство или подтверждение намерения выполнения сезонных работ, подтверждение поручения на выполнение работ иностранцу на территории Польши, выполняют работу на территории Польши или предоставляют документы, с которых следует, что выполнение работы начнется сразу после пересечения границы;

получают образование в Польше (ученики, студенты, слушатели, соискатели последипломного образования, докторанты) или являются лицами, сопровождающими учащихся;

являются учеными, которые проводят исследования на территории Польши;

члены семей (супруги, дети) гражданина Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) – Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарии;

имеют разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны-члена Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) – Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарии, или члены их семей (супруги, дети), которые въезжают в Польшу с целью транзита через ее территорию;

являются водителями транспортных средств сферы международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок и въезжают на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;

являются моряками, рыбаками, работниками морских добывающих или буровых платформ, которые въезжают в Польшу, с целью транзита через ее территорию к месту выполнения служебных обязанностей;

являются работниками дипломатических и консульских учреждений, представителями международных организаций и членами их семей, а также другие лица, пересекающие границу на основании дипломатического паспорта;

являются пассажирами воздушных судов, осуществляющих международный перелет из аэропорта, расположенного на территории государства, что не подпадает под запрет воздушного движения и принадлежат хотя бы к одной из вышеперечисленных категорий граждан Украины, или которые имеют вид на жительство в Грузии, Японии, Канаде, Новой Зеландии, Таиланде, Республике Корея, Тунисе, Австралии;

въезжают в Польшу на основании национальной визы с целью репатриации, или как члены семьи (супруги, дети) репатрианта;

въезжают в Польшу для участия в спортивных мероприятиях (спортсмены, тренеры, врачи, физиотерапевты, судьи, аккредитованные журналисты) при наличии подтверждающих документов от организатора соревнований;

въезжают в Польшу на основании визы, выданной с целью поработать по гуманитарным причинам, представляет интерес для Польши, или является ее международным обязательством;

въезжают в Польшу на основании визы, выданной для участия в программе Poland. Business Harbour;

являются иностранными предпринимателями и представителями иностранных субъектов предпринимательской деятельности, которые въезжают в Польшу в коммерческих целях, которые в ответ на ноту дипломатического учреждения соответствующей страны, получили согласие на въезд министра иностранных дел Республики Польша.

От обязанности пребывания на карантине после въезда на территорию Польши освобождено: