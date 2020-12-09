Купить автомобиль будет невозможно, а вот отремонтировать – пожалуйста.

Кабинет Министров Украины принял Постановление, согласно которому в Украине продлен карантин до 28 февраля 2021 года. Кроме того, с 8 по 24 января, сразу после новогодних и рождественских праздников, многим гражданам не придется выходить на работу. Ведь учебные заведения и заведения торговли преимущественно будут закрыты или персонал работать удаленно. Вместе с тем, никаких ограничений в передвижении граждан любым видом транспорта не предвидится.

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Легковые частные авто

Владельцы автомобилей смогут перевозить пассажиров в количестве, предусмотренном конструкцией транспортного средства. При этом никаких оговорок относительно использования масок в личных автомобилях нет. Что касается общественного транспорта, то он также будет работать, только в нем нужно будет находиться в защитной маске.

Такси будет работать без ограничений

Общественный транспорт

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил: "Работа транспорта не будет останавливаться во время действия дополнительных карантинных ограничений в январе 2021 года. Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения. Внутренние авиаперевозки будут осуществляться без ограничений. А во время авиапутешествий за границу ознакомьтесь с условиями въезда/выезда, которые установлены для украинских граждан страной, куда направляется пассажир".

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Услуги для автомобилистов

Среди заведений, которым разрешена работа при локдауне 8 – 24 января для автомобилистов – АЗС, автомастерские. При этом фуд-зоны, кафе или рестораны на автозаправках работать не будут, а вот магазины упакованных продуктов на них будут функционировать. Они будут продавать товары первой необходимости: продукты питания, лекарственные средства, изделия медицинского назначения, гигиены, связи, ветеринарные препараты, корма, топливо.

Также разрешено техническое обслуживание и ремонт авто. О продаже запчастей, автомобилей и их регистрации в Сервисных центрах в постановлении не говорится, поэтому их работа будет приостановлена. Государственные и коммунальные учреждения перейдут на удаленную работу – это значит, что некоторые услуги Сервисные центры оказывать будут (но не регистрацию или перерегистрацию транспорта). Также почтой можно будет заказать необходимые запчасти (если продавец организует эту услугу).