Придбати автомобіль не можна буде, а от відремонтувати – будь ласка.

Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову, згідно якої в Україні продовжено карантин до 28 лютого 2021 року. Окрім того, з 8 по 24 січня, одразу після новорічно-різдвяних свят, багатьом громадянам не доведеться виходити на роботу. Адже заклади освіти та торгівлі переважно будуть зачинені чи персонал працюватиме віддалено. Разом з тим, жодних обмежень у пересуванні громадян будь-яким видом транспорту не передбачається.

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Легкові приватні авто

Власники автомобілів зможуть перевозити пасажирів у кількості, що передбачені конструкцію транспортного засобу. При цьому жодних застережень щодо використання масок у власних автомобілях немає. Що стосується громадського транспорту, то він також буде працювати, лише в ньому потрібно буде перебувати у захисній масці.

Таксі працюватиме без обмежень

Громадський транспорт

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив: "Робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень у січні 2021 року. Автотранспорт, у тому числі маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї та залізниця перевозитимуть пасажирів у кількості місць для сидіння. Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення. Внутрішні авіаперевезення здійснюватимуться без обмежень. А під час авіаподорожей за кордон перевіряйте умови в'їзду/виїзду, встановлені для українських громадян країною, куди прямує пасажир".

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Сервіси для автомобілістів

Серед закладів, яким дозволено роботу під час локдауну 8 – 24 січня для автомобілістів – АЗС, автомайстерні. При цьому фуд-зони, кафе чи ресторани на автозаправках працювати не будуть, а от магазини упакованих продуктів на них функціонуватимуть. Вони продаватимуть товари першої необхідності: продукти харчування, лікарські засоби, вироби медичного призначення, гігієни, зв’язку, ветеринарні препарати, корми, пальне.

Також дозволено технічне обслуговування й ремонт авто. Щодо продажу запчастин, автомобілів та їх реєстрації в Сервісних центрах, то про них в постанові не йдеться, тож їх робота буде призупинена. Державні й комунальні заклади перейдуть на дистанційну роботу – це значить, що деякі послуги Сервісні центри надавати будуть (але не реєстрацію чи перереєстрацію транспорту). Також поштою можна буде замовити необхідні запчастини (якщо продавець організує цю послугу).