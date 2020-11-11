Найбільша кількість контрольно-пропускних пунктів, що межують з країнами Євросоюзу - на Закарпатті. Адже область має спільний кордон з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Розглянемо КПП Закарпаття зі Словаччиною та Угорщиною.

ЯК ПОТРАПИТИ В СЛОВАЧЧИНУ

Словаччина – член Євросоюзу і для власників біометричних паспортів в'їзд на 90 днів вільний. Втім, нині потрапити на її територію можна тільки з негативним тестом на Covid-19.

Словаччина має два відкритих пункти пропуску:

Ужгород – Вишнє Нємецьке, Ужгородський район

До КПП за кілька кілометрів від Ужгорода веде магістраль М-06 Київ – Чоп, з якої на обході Ужгорода в Оноківцях слід звернути на М-08 і попід лісом прямісінько до КПП.

Характерна ознака – черга з вантажівок. Станом на листопад 2020 року це єдиний пункт пропуску для вантажного транспорту. Словацька сторона пропускає вантажі доволі повільно – за добу може пройти до півсотні машин, у той час як угорські колеги пропускають зо 200. КПП біля Ужгорода популярний серед легкових автомобілів, для них час переходу – до 10 хвилин. Тут є і пішохідний перехід, втім його на період пандемії, закрили.

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Малий Березний – Убля, Великоберезнянський район

Прямуйте по Н-13 Львів – Самбір – Ужгород і у Малому Березному звертайте праворуч до переходу. КПП нині можна перетнути на легковому транспорті, пропуск пішоходів закритий, а вантажний автотранспорт пропускають без обмежень. Зазвичай, проїзд та прохід відкритий для всіх категорій.

Малі Селменці – Вельке Слеменца, Ужгородський район

Пішохідний пункт пропуску на невизначений період закритий словацькою стороною.

ЯК ПОТРАПИТИ В УГОРЩИНУ

Угорщина нині відкрита тільки для транзиту, країну можна проїхати по автобану. Звертати з нього заборонено, зупинитися на відпочинок та для заправки можна тільки на визначених місцях. Відхилення від транзиту – штраф у 100 євро, за дотриманням іноземцями транзитного коридору слідкує поліція.

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В Угорщину з України можна потрапити через 5 КПП:

Чоп (Тиса) – Захонь

До найпопулярнішого пункту пропуску можна дістатися міжнародною трасою М-06 Київ – Чоп, вона у хорошому стані. Пункт працює цілодобово на пропуск легкових та вантажних автомобілів і завантажений у будь-яку пору року та доби. Транзитні машини проходять процедуру зважування на терміналі, що значно сповільнює потік і створює незручності для водіїв. Найбільш завантажені дні – вихідні та понеділок, ближче до четверга і п'ятниці черги стають меншими.

Дзвінкове – Лонья, Берегівський район

Режим роботи КПП обмежений – 8-17 години, він тимчасово закритий для вантажного транспорту, але відкритий для пасажирських перевезень. Цей пункт не сильно завантажений, доїхати можна по Т-07-14 на неї треба звернути з М-25, якою прямуєте з Чопа.

Косино – Барабаш, Берегівський район

Пасажирський пункт пропуску для легкових авто, який працює з 7 ранку до 19 години. Завантаженість невелика, за годину пропускають до 50 автомобілів. До нього дістанетесь по М-25 "Соломоново" – Велика Добронь – Яноші з підходом до контрольно-пропускного пункту "Косини" – вона сполучає контрольно-пропускні пункти на україно-угорському кордоні. Якість дороги до нього “не дуже”.

Лужанка – Берегшурань, Берегівський район

Досить завантажений КПП, здебільшого через велику кількість пасажирських автобусів. Для вантажного транспорту є обмеження у 7,5 тонн, тому не всі водії можуть скористатися ним. Однак ті, хто їде через нього, теж потрапляє у багатогодинні черги.

Найшвидше до "Лужанки" можна дістатися через М-06 до Мукачево, а далі на південь по М-24 до Берегово. 8 км дороги М-24 до цього КПП частково відремонтували, тож покриття дороги тут непогане. Поки що немає розмітки та узбіччя.

Міжнародний пункт пропуску "Лужанка" працює цілодобово, взимку – всі сім днів, влітку – по будніх днях. Через високу завантаженість водіям варто подумати про альтернативу, приміром Косино – Барабаш або Вилок – Тисабеч.

Вилок – Тисабеч, Виноградівський район

Це пасажирський пункт пропуску у Виноградівському районі, який працює цілодобово. Від Берегово можна доїхати по М-23, дорога до неї відремонтована.

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При перетині кордону слід уважно вивчити правила швидкісного режиму, які запроваджені у країнах ЄС. У населених пунктах обмеження – 50 км/год, поза населеним пунктом – 90 км/год. На автомагістралі у місті чи селі – 90 км/год, поза ними – 130 км/год. Штраф за порушення починається від 20 євро. Ті ж правила у сусідній Угорщині, де швидкісний режим контролюється камерами відеоспостереження.