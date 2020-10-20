Митники нагадали, хто має привілеї щодо позачергового митного оформлення на пункті пропуску.

Останнім часом перед пунктами пропуску через державний кордон – дуже великі черги для митного оформлення транспортних засобів та вантажів. Закарпатська митниця ДФС нагадала, хто має право першочергового оформлення. Про це вказано у Митному кодексі України.

Зокрема, у статті 13 Митного кодексу України зазначено, що виконання митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення авторизованих економічних операторів здійснюється митними органами в першочерговому порядку. Частиною другою статті 250 Митного кодексу України затверджено, що митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України у складі вантажів з допомогою, здійснюється першочергово.

Також у тему: як привезти авто з Європи під час карантину

Під товарами, що переміщуються через митний кордон України у складі вантажів з допомогою, у цій статті розуміються:

товари, у тому числі транспортні засоби, продукти харчування, медикаменти, одяг, ковдри, намети, збірні будинки, пристрої для очищення та збереження води, інші товари першої необхідності, що направляються як допомога потерпілим від катастрофи природного та/або техногенного походження; транспортні засоби, інструменти та устаткування, спеціально навчені тварини, продукти харчування, припаси, особисті речі та інші товари для осіб, які виконують завдання з ліквідації наслідків катастрофи, необхідні їм для роботи та проживання на території, яка зазнала впливу цієї катастрофи, протягом усього часу виконання зазначених завдань.

Частиною першою статті 251 Митного кодексу України визначено, що митне оформлення товарів, що ввозяться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, здійснюється в першочерговому порядку.

У статті 360 Митного кодексу України вказано, що у разі переміщення через митний кордон України товарів, необхідних для подолання наслідків стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, а також живих тварин, органів та інших анатомічних матеріалів людини для потреб трансплантації, товарів, що мають обмежений строк чи особливий режим зберігання, товарів військового призначення, радіоактивних матеріалів, фото-, аудіо- і відеоматеріалів для засобів масової інформації, товарів міжнародної технічної та гуманітарної допомоги, товарів, що переміщуються в рамках угод про виробничу кооперацію, товарів, що переміщуються за процедурою МДП, митний контроль таких товарів здійснюється першочергово.

Також читайте: митниця нагадала правила користування "зеленим" та "червоним" коридорами

На митну територію України дозволяється ввезення лише таких товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які, задовольняючи відповідні потреби набувачів гуманітарної допомоги в Україні, не створюють загрози життю чи здоров’ю фізичних осіб – набувачів гуманітарної допомоги та довкіллю України.

Постановою Кабінету Міністрів від 22 березня 2000 р. № 544 визначено процедуру здійснення митного оформлення вантажів (товарів), що ввозяться (пересилаються) на митну територію України як гуманітарна допомога (далі – гуманітарний товар). Відповідно до її положень гуманітарний товар пропускається через митний кордон України у першочерговому порядку без обов’язкового попереднього митного декларування та без надання забезпечення сплати митних платежів, за умови наявності його отримувача у Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги.