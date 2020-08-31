В Україні діє двоканальна система митного контролю товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами. Що це за система та як нею користуватися, щоб обійшлося без порушень митних правил - розповімо детальніше.

Двоканальна система – спрощена система митного контролю, яка дає громадянам змогу здійснювати декларування, обираючи один з двох каналів проходу (проїзду транспортними засобами особистого користування) через митний кордон України.

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Проходження митного контролю передбачає здійснення усного або письмового декларування товарів, які переміщуються у ручній поклажі або супроводжуваному багажі. Для зручності пасажирів у пунктах пропуску запроваджені зелений та червоний коридори. Ви маєте право самостійно обирати:

– зелений коридор , якщо переміщуєте:

особисті речі: два мобільні телефони, одна відеокамера, один фотоапарат, два переносні персональні комп’ютери; спортивне спорядження; особисті прикраси, які були у користуванні; одяг, взуття, призначені виключно для власного користування; 500 мл туалетної води або 100 мл парфумів, інші речі для особистого користування, перелік яких наведено у статті 370 Митного кодексу України;

при слідуванні на в’їзд в Україну та переміщенні товарів (за винятком підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України (за винятком товарів, на які відповідно до статті 197 цього Кодексу встановлено обмеження щодо переміщення громадянами через митний кордон України, і випадків, передбачених частиною другою цієї статті);

при слідуванні на виїзд із України та переміщенні товарів, загальна вартість яких не перевищує 10000 євро (крім товарів на які законом встановлено вивізне мито та/або відповідно до закону державними органами видаються документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення таких товарів);

платіжні документи та цінні папери (акції, облігації, купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи), виражені у валюті України, в іноземній валюті або банківських металах, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро;

валютні цінності (національну валюту, іноземну валюту та банківські метали) у сумі/вартістю до 10000 євро.

Проходження митного контролю зеленим коридором:

звільняє громадян від заповнення митної декларації;

не звільняє від обов’язкового дотримання порядку переміщення товарів (у т. ч. особистих речей).

ПАМ’ЯТАЙТЕ: обравши зелений коридор, ви підтверджуєте відсутність у вас будь-яких товарів, які підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню, і які заборонені або обмежені до переміщення через митний кордон України.

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Особливості оподаткування операцій із ввезення товарів

Якщо ви були відсутні в Україні менше ніж 24 години або ввозите в Україну товари (крім підакцизних товарів та особистих речей) частіше одного разу протягом 72 годин і сумарна фактурна вартість таких товарів не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, через інші (не авіаційні) пункти пропуску через державний кордон України – базою оподаткування є частина сумарної фактурної вартості таких товарів, що перевищує еквівалент 50 євро, з урахуванням мита, що підлягає сплаті.

Червоний коридор , якщо переміщуєте:

товари на пропуск яких потрібні дозвільні документи;

культурні цінності;

платіжні документи та цінні папери (акції, облігації, купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи), виражені у валюті України, в іноземній валюті або банківських металах, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро;

лікарські засоби із вмістом наркотичних, психотропних речовин або прекурсорів;

товари, загальна вартість яких перевищує 10000 євро;

валютні цінності (національну валюту, іноземну валюту та банківські метали) в сумі/вартістю, що дорівнює або перевищує в еквіваленті 10000 євро;

домашніх тварин за умови застосування до них заходів контролю, визначених Законом України «Про ветеринарну медицину».



Проходження червоного коридору передбачає:

заповнення громадянами митної декларації;

пред’явлення визначених законом дозвільних документів на товари;

сплату митних платежів (за наявності товарів, які перевищують встановлені норми).

ПАМ’ЯТАЙТЕ: у митній декларації ви повинні зазначати точні відомості про наявні у вас товари, їхню кількість та найменування.

Основною підставою для застосування до товарів заборони щодо їх переміщення через митний кордон України є відповідність таких товарів найменуванню та опису, наведеному у відповідних нормативно-правових актах.

ВАЖЛИВО:

Громадянам-резидентам, які перебувають на тимчасовому консульському обліку в консульській установі України за кордоном та тимчасово ввозять легкові транспортні засоби на територію України на строк, що не перевищує 60 днів протягом одного календарного року, слід обирати для проїзду транспортними засобами через митний кордон України червоний коридор. Такі транспортні засоби тимчасово ввозяться під письмове зобов'язання про зворотне вивезення та за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян.

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