Головна вимога – доступне розмитнення автомобілів. Через проведення акції рух транспорту біля Верховної Ради буде обмежно.

"Вимагаємо прийняти законопроект про доступне розмитнення 3704 - 02 вересня 2020 року на Комітеті, - написано на сторінці спільноти євробляхерів. - Скільки можна тягнути із прийняттям закону про доступне розмитнення?".

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"Вимагаємо 02 вересня 2020 року не просто включити до порядку денного на засідання Комітету фінансів, податкової та митної політики комплексний законопроект про доступне розмитнення 3704-3706, а і проголосувати та негайно передати до Верховної Ради України для подальшого оперативного голосування в залі", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що зараз ставки розмитнення складені таким чином, що легалізація вживаного автомобіля у деяких випадках сягає 250-650% від його митної вартості.

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