Про це розповів автоперекупник та YouTube-влогер Олександр Єременко.

На сьогодні Україна в "Червоній зоні" через пандемію COVID-19, тому в європейські країни українців не впускають навіть з "безвізом". Виключення – якщо в українця є "вид на проживання" в ЄС або запрошення на роботу чи навчання. Такі "липові" документи роблять бізнесмени, які займаються "євротурами" українців за кордон для купівля автомобілів.

Як в'їхати в Литву чи Польщу

Раніше в Литву, наприклад, можна було їздити через Білорусь чи Латвію, але потім Білорусь також внесли в "червону зону" та зобов'язали проходити карантин 2 тижні в Литві. Сидіти там два тижні – це марно витрачати гроші на проживання, а це не вигідно. Тому сьогодні в Європу можна в'їхати лише через Угорщину. Але цю країну треба покинути протягом 24 годин, та й кордоні з Україною величезні черги.

Тому навіть для поїздки в Литву треба їхати в Угорщину та Польщу. Така дорога з України (зокрема, з Харкова чи Києва) займає до 40 годин.

Вартість документів та дороги (в мікроавтобусі) в залежності від ситуації – 250-300 євро.

Якщо автомобіль купили в Литві, потрібна купча (можна заповнювати від руки). Але перед тим треба укласти угоду з брокером. За характеристиками авто та фотографіями брокер скаже, яку суму ставити в купчій.

Вартість послуг брокера – 200-300 доларів США.

Після цього їдете в Regitra (Сервісний центр Литви), щоб зняти авто з обліку. Разом з цим документом вам видадуть ще й транзитний номер.

Окрім того, потрібно купити страховку "Зелена Карта" для поїздки Європою на мінімальний термін.

Переєстрація та страховка обійдеться десь у 100 євро.

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Їхати на придбаному авто з Литви краще через Польщу. Адже таким чином можна провести запчастини та колеса, продукти. А білоруси не пускають з цими товарами.

Поки ви їдете Європи, митний брокер має час, щоб оформити ПД – попередню декларацію. Митні платежі згідно нарахувань брокера треба сплатити до перетину кордону, але є нюанс: платником має бути людина, на яку буде розмитнюватись машина. З платіжкою та копією ПД можна в'їхати на митну території України та прямувати до свого міста, де повністю оформити авто.

Проживання в Європі, харчування та пальне на дорогу обійдеться десь у 200-300 євро.

Що привезти з Європи під розмитнення:

Акцизний податок на дизельні авто в півтора рази більший, аніж на бензинові, тому зараз частіше привозять авто саме з бензином об'ємом 1,2-2,0 л. Причому недорогі: Skoda Fabia, Dacia, Renault Scenic та Megane, Hyundai i30, Opel Zafira, VW Polo. Розмитнення таких авто обійдеться десь у 1500 – 2000 євро.

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Після розмитнення необхідно сертифікувати авто (100 доларів) та зареєструвати його (25 доларів плюс пенсійний фонд 3% від ціни автомобіля).

Нагадаємо, скільки коштує розмитнення авто в Україні.