Таможенники напомнили, кто имеет привилегии по внеочередному таможенному оформлению на пункте пропуска.

В последнее время перед пунктами пропуска через государственную границу – очень большие очереди для таможенного оформления транспортных средств и грузов. Закарпатская таможня ГФС напомнила, кто имеет право первоочередного оформления. Об этом указано в Таможенном кодексе Украины.

В частности, в статье 13 Таможенного кодекса Украины указано, что выполнение таможенных формальностей в отношении товаров, транспортных средств коммерческого назначения авторизованных экономических операторов осуществляется таможенными органами в первоочередном порядке. Частью второй статьи 250 Таможенного кодекса Украины утверждено, что таможенное оформление товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины в составе грузов с помощью, осуществляется в первую очередь.

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Под товарами, перемещаемыми через таможенную границу Украины в составе грузов с помощью, в этой статье понимаются:

товары, в том числе транспортные средства, продукты питания, медикаменты, одежда, одеяла, палатки, сборные дома, устройства для очистки и хранения воды, другие товары первой необходимости, направляемые в виде помощи пострадавшим от катастрофы природного и/или техногенного происхождения; транспортные средства, инструменты и оборудование, специально обученные животные, продукты питания, припасы, личные вещи и другие товары для лиц, выполняющих задачи по ликвидации последствий катастрофы, необходимые им для работы и проживания на территории, подвергшейся воздействию этой катастрофы, в течение всего времени выполнения указанных задач.

Частью первой статьи 251 Таможенного кодекса Украины определено, что таможенное оформление товаров, ввозимых в Украину как взнос иностранного инвестора в уставный фонд предприятия с иностранными инвестициями, осуществляется в первоочередном порядке.

В статье 360 Таможенного кодекса Украины указано, что в случае перемещения через таможенную границу Украины товаров, необходимых для преодоления последствий стихийного бедствия, аварий, катастроф, эпидемий, а также живых животных, органов и других анатомических материалов человека для потребностей трансплантации, товаров, имеющих ограниченный срок или особый режим хранения, товаров военного назначения, радиоактивных материалов, фото-, аудио- и видеоматериалов для средств массовой информации, товаров международной технической и гуманитарной помощи, товаров, перемещаемых в рамках соглашений о производственной кооперации, товаров, перемещаемых по процедуре МДП, таможенный контроль таких товаров осуществляется в первую очередь.

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На таможенную территорию Украины разрешается ввоз только таких товаров (предметов) гуманитарной помощи, которые, удовлетворяя соответствующие потребности получателей гуманитарной помощи в Украине, не создают угрозы жизни или здоровью физических лиц-получателей гуманитарной помощи и окружающей среде Украины.

Постановлением Кабинета Министров от 22 марта 2000 г. № 544 определена процедура осуществления таможенного оформления грузов (товаров), которые ввозятся (пересылаются) на таможенную территорию Украины в качестве гуманитарной помощи (далее – гуманитарный товар). Согласно его положениям гуманитарный товар пропускается через таможенную границу Украины в первоочередном порядке без обязательного предварительного таможенного декларирования и без предоставления обеспечения уплаты таможенных платежей, при условии наличия его получателя в Едином реестре получателей гуманитарной помощи.