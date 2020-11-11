Наибольшее количество контрольно-пропускных пунктов, граничащих со странами Евросоюза – на Закарпатье. Ведь область имеет общую границу с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Рассмотрим КПП Закарпатья со Словакией и Венгрией.

КАК ПОПАСТЬ В СЛОВАКИЮ

Словакия – член Евросоюза и для обладателей биометрических паспортов въезд на 90 дней свободный. Впрочем, сейчас попасть на ее территорию можно только с отрицательным тестом на Covid-19. Все путешественники при въезде в Словакию обязаны пройти антигенный тест и в дальнейшем подлежатсамоизоляции, во время которой на пятый день должны сделать тест RT PCR. От прохождения антигенного теста освобождаются лица, которые направляются по территории Словакии транзитом.

Словакия имеет два открытых пункта пропуска:

Ужгород – Вышне Немецке, Ужгородский район

К КПП за несколько километров от Ужгорода ведет магистраль М-06 Киев – Чоп, с которой на обходе Ужгорода в Оноковцах следует повернуть на М-08 и под лесом прямо к КПП.

Характерный признак – очередь из грузовиков. По состоянию на ноябрь 2020 года это единственный пункт пропуска для грузового транспорта. Словацкая сторона пропускает грузы довольно медленно – за сутки может пройти до полусотни машин, в то время как венгерские коллеги пропускают около 200. КПП возле Ужгорода популярен среди легковых автомобилей, для них время перехода – до 10 минут. Здесь есть и пешеходный переход, впрочем его на период пандемии, закрыли.

В пункте пропуска “Ужгород-Вышне Немецке”, пропуск лиц, временно или постоянно проживающих натерритории Словакии, будет осуществляться с 8.00 до 20.00 (по киевскому времени).

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Малый Березный – Убля, Великоберезнянский район

Направляйтесь по Н-13 Львов – Самбор – Ужгород и в Малом Березном сворачивайте направо к переходу. КПП сейчас можно пересечь на легковом транспорте, пропуск пешеходов закрыт, а грузовой автотранспорт пропускают без ограничений. Обычно, проезд и проход открыт для всех категорий.

Малые Селменцы – Вельке Слеменца, Ужгородский район

Пешеходный пункт пропуска на неопределенный период закрыт словацкой стороной.

КАК ПОПАСТЬ В ВЕНГРИЮ

Венгрия сейчас открыта только для транзита, страну можно проехать по автобану. Сворачивать с него запрещено, остановиться на отдых и для заправки можно только на определенных местах. Отклонение от транзита – штраф в 100 евро, за соблюдением иностранцами транзитного коридора следит полиция.

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В Венгрию из Украины можно попасть через 5 КПП:

Чоп (Тиса) – Захонь

До самого популярного пункта пропуска можно добраться международной трассой М-06 Киев – Чоп, она в хорошем состоянии. Пункт работает круглосуточно на пропуск легковых и грузовых автомобилей и загрузок в любое время года и суток. Транзитные машины проходят процедуру взвешивания на терминале, что значительно замедляет поток и создает неудобства для водителей. Больше всего загружены дни – выходные и понедельник, ближе к четвергу и пятнице очереди становятся меньше.

Звонково – Лонья, Береговский район

Режим работы КПП ограничен – 8-17 часов, он временно закрыт для грузового транспорта, но открыт для пассажирских перевозок. Этот пункт не сильно загружен, доехать можно по Т-07-14 на нее нужно свернуть с М-25, по которой следуете из Чопа.

Косино – Барабаш, Береговский район

Пассажирский пункт пропуска для легковых авто, который работает с 7 утра до 19 часов. Загруженность небольшая, за час пропускают до 50 автомобилей. До него доберетесь по М-25 “Соломоново” – Большая Добронь – Яноши с подходом к контрольно – пропускному пункту “Косины” – она соединяет контрольно-пропускные пункты на украино-венгерской границе. Качество дороги к нему “не очень”.

Лужанка – Берегшурань, Береговский район

Достаточно загружен КПП, в основном из-за большого количества пассажирских автобусов. Для грузового транспорта есть ограничение в 7,5 тонн, поэтому не все водители могут воспользоваться им. Однако те, кто едет через него, тоже попадает в многочасовые очереди.

Быстрее всего до “Лужанки” можно добраться через М-06 до Мукачево, а дальше на юг по М-24 до Берегово. 8 км дороги М-24 до этого КПП частично отремонтировали, поэтому покрытие дороги здесь неплохое. Пока нет разметки и обочины.

Международный пункт пропуска “Лужанка” работает круглосуточно, зимой – все семь дней, летом – по будним дням. Из-за высокой загруженности водителям стоит подумать об альтернативе, к примеру Косино – Барабаш или Вилок – Тисабеч.

Вилок – Тисабеч, Виноградовский район

Это пассажирский пункт пропуска в Виноградовском районе, который работает круглосуточно. От Берегово можно доехать по М-23, дорога к ней отремонтирована.

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При пересечении границы следует внимательно изучить правила скоростного режима, которые введены в странах ЕС. В населенных пунктах ограничения – 50 км/ ч, вне населенного пункта – 90 км / ч. На автомагистрали в городе или селе – 90 км/ч, вне их – 130 км/час. Штраф за нарушение начинается от 20 евро. Те же правила в соседней Венгрии, где скоростной режим контролируется камерами видеонаблюдения.