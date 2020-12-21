Сервісні центри МВС працюватимуть за святковим графіком. Під час локдауну робота повністю зупинятись не буде.

Головний та регіональні Сервісні центри МВС не працюватимуть 25, 26, 27 грудня. А також 1, 2, 3 та 7, 8, 9, 10 січня. Територіальні Сервісні центри МВС будуть зачинені 25, 27, 28 грудня. А також 1, 2, 3 та 7 січня.

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Під час локдауну послуги будуть надаватись лише за попереднім записом: