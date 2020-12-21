Сервисные центры МВД будут работать по праздничному графику. Во время локдауна работа полностью останавливаться не будет.

Главный и региональные Сервисные центры МВД не будут работать 25, 26, 27 декабря. А также 1, 2, 3 и 7, 8, 9, 10 января. Территориальные Сервисные центры МВД будут закрыты 25, 27, 28 декабря. А также 1, 2, 3 и 7 января.

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Во время локдауна услуги будут предоставляться только по предварительной записи: