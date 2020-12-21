Сенат Конституционного суда передал дело автофиксации в Большую палату Конституционного суда. Что это может означать объяснил один из известных автомобильных юристов.

Автоюрист Владимир Караваев, который когда-то защищал права водителей, а сейчас сотрудничает с МВД, рассказал о ходе дела автофиксации в Конституционном суде.

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По словам Владимира Караваева сенат Конституционного суда отказался от рассмотрения жалоб о неконституционности "писем счастья" без установления личности нарушителя. Дело передано Большой палате.

"Видимо позиция судей Сената не стыкуется с решением этого суда в 2010 году. Именно так объясняет подобную ситуацию статья 68 Закона "О Конституционном суде Украины"", – написал Караваев на своей странице в соцсети.

Статья 68. Отказ Сената от рассмотрения дела по усмотрению Палаты

1. Если при рассмотрении Сенатом дела возникает необходимость в толковании Конституции Украины или если решение вопроса, который рассматривает Сенат, может привести к несовместимости с юридическими позициями, вынесенными судом предварительно, Сенат может в любое время до вынесения своего решения отказаться от рассмотрения дела на усмотрение палаты.

2. Об отказе от рассмотрения дела по усмотрению Палаты Сенат большинством судей Конституционного суда, участвующих в заседании, выносит постановление, в котором излагает соответствующие основания.

Впрочем, истинные причины отказа от рассмотрения дела по усмотрению Палаты могут быть политическими и экономическими. 50 действующих камер автофиксации приносят около миллиона гривен в день. В планах МВД в ближайшее время установить еще 220 камер.

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