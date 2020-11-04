За первые сто дней работы 50 камер автофиксации "заработали" 100 млн грн. В ближайшее время количество камер обещают увеличить до 220.

Внедрение автофиксации в Киеве и Киевской области оказалось очень хорошим способом получать средства с автовладельцев. Результатами такого выгодного “бизнеса” и планами по его расширению похвастался министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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"100 дней – 100 млн грн штрафов. И вопрос даже не в сумах, а в том, что в 4,5 раза уменьшилось количество нарушений на локациях, которые раньше были очень аварийными. Люди привыкают соблюдать скоростной режим, и это очень правильный эффект! До конца года еще 220 камер установим на дорогах государственного значения”, – рассказал министр.

Напомним, что согласно официальным данным национальной полиции в первое полнолуние (июнь) работы камер автофиксации в Киевской области аварийность выросла на 26,4%. В июле в Киевской области также был отмечен рост аварийности на 20%. В августе был рост на 41,5%. В сентябре аварийность в Киевской области снова выросла на 32,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года