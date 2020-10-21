Конституционный Суд начал рассмотрение жалобы относительно конституционности положений Админкодекса в части ответственности собственника, а не водителя-нарушителя за автофиксированные в автоматическом режиме нарушения ПДД

Конституционный Суд Украины начал рассмотрение конституционной жалобы Елены Забары о соответствии Конституции положений части первой статьи 14-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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На пленарном заседании Первого сената Конституционного Суда Украины в среду судьи приступили к слушанию жалобы в форме письменного производства. Автор жалобы, а также представители Президента и Верховной Рады в КС не присутствовали на заседании, форма слушания предусматривает рассмотрение в отсутствие участников производства.

Судья-докладчик по делу Виктор Кривенко, указывая на отсутствие представителей президента и парламента на заседании, сказал, что в этом "чувствуется какое-то неуважение" к КС.

Председатель суда Александр Тупицкий отметил, что участникам производства сообщают о слушаниях в письменной форме, а не вызывают. "Вениславский (представитель президента в КС Федор Вениславский – ИФ) вообще не реагирует на наши сообщения. А Совгиря (постоянный представитель Верховной Рады в КС – ИФ) избрала свою тактику и пишет рассматривать в ее отсутствие. Но для нас это не тот процесс, где их (присутствие) обязательно или необязательно, они сами определяются с этим вопросом", – сказал Тупицкий.

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При этом председатель суда отметил, что когда дело рассматривают в форме устного слушания, действуют другие подходы к участию сторон.

Судья-докладчик изложил суть конституционной жалобы. "Автор жалобы считает, что примененные в окончательном судебном решении по его делу-постановления Третьего апелляционного суда – положения части первой ст. 14-2 Кодекса об административных правонарушениях... противоречат статьям 22, 24, 61, 62, 129 Конституции Украины, поскольку предусматривают возможность привлечения к ответственности лиц, которые не совершали административного проступка", – сказал Кривенко.

По его словам, на рассмотрении КС находятся еще две аналогичные конституционные жалобы, объединенные в одно производство. Руководитель сообщил, что Совгиря обратилась с ходатайством об объединении всех этих жалоб, поскольку предмет Конституционного рассмотрения является тем самым. Председатель суда сказал, что решение об объединении конституционных жалоб будет принято в закрытой части заседания.

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После выступления судьи-докладчика КС перешел к закрытой форме слушания по жалобе для принятия решения.

Напомним, что с аналогичным иском 22 декабря 2010 года автоматическая фиксация правонарушений, при которой признается ответственность автовладельца, а не водителя-нарушителя, была признана такой, что не соответствует нормам Конституции Украины, которые предусматривают индивидуальную ответственность нарушителя.(Дело Багинского N 1-34 / 2010).