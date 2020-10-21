Конституційний Суд розпочав розгляд скарги щодо конституційності положень Адмінкодексу в частині відповідальності власника, а не водія-порушника за автофіксовані в автоматичному режимі порушення ПДР

Конституційний Суд України розпочав розгляд конституційної скарги Олени Забари про відповідність Конституції положень частини першої статті 14-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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На пленарному засіданні Першого сенату Конституційного Суду України в середу судді приступили до слухання скарги у формі письмового провадження. Автор скарги, а також представники Президента і Верховної Ради в КС не були присутні на засіданні, форма слухання передбачає розгляд за відсутності учасників провадження.

Суддя-доповідач у справі Віктор Кривенко, вказуючи на відсутність представників президента і парламенту на засіданні, сказав, що в цьому "відчувається якась неповага" до КС.

Голова суду Олександр Тупицький зазначив, що учасникам провадження повідомляють про слухання у письмовій формі, а не викликають. "Веніславський (представник президента в КС Федір Веніславський - ІФ) взагалі не реагує на наші повідомлення. А Совгиря (постійний представник Верховної Ради в КС - ІФ) обрала свою тактику і пише розглядати за її відсутності. Але для нас це не той процес, де їхня (присутність) обов'язкова або необов'язкова, вони самі визначаються з цим питанням", - сказав Тупицький.

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При цьому голова суду зазначив, що коли справу розглядають у формі усного слухання, діють інші підходи щодо участі сторін.

Суддя-доповідач виклав суть конституційної скарги. "Автор скарги вважає, що застосовані в остаточному судовому рішенні щодо його справи-постанови Третього апеляційного суду - положення частини першої ст. 14-2 Кодексу про адміністративні правопорушення... суперечать статтям 22, 24, 61, 62, 129 Конституції України, оскільки передбачають можливість притягнення до відповідальності осіб, які не вчиняли адміністративного проступку", - сказав Кривенко.

За його словами, на розгляді КС перебувають ще дві аналогічні конституційні скарги, об'єднані в одне провадження. Керівник повідомив, що Совгиря звернулася з клопотанням про об'єднання всіх цих скарг, оскільки предмет конституційного розгляду є тим самим. Голова суду сказав, що рішення про об'єднання конституційних скарг буде ухвалено в закритій частині засідання.

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Після виступу судді-доповідача КС перейшов до закритої форми слухання за скаргою для ухвалення рішення.

Нагадаємо, що за аналогічним позовом 22 грудня 2010 року автоматична фіксація правопорушень, при якій визнається відповідальність автовласника, а не водія-порушника, була визнана такою що не відповідає нормам Конституції України, які передбачають індивідуальну відповідальність порушника.(Справа Багінського N 1-34/2010).