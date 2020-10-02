Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что к уже установленным 50 камерам автофиксации в ближайшее время присоединится еще 220 камер. Оборудование уже закуплено.

Вчера Национальной полиции был передан 51 комплект компьютерного оборудования для работы с системой автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения общей стоимостью 1,17 млн грн.

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В рамках программы безопасности движения в этом году уже было закуплено и Национальной полицией установлено 50 камер автофиксации нарушений, из них 20 в городе Киеве и 30 на дорогах государственного значения. Уже закуплены и будут установлены еще 220 дополнительных комплексов.

Специализированное оборудование позволяет обрабатывать информацию из комплексов автоматической фиксации нарушений, в том числе распознавания и определения транспортного средства, а также в случае нарушения правил дорожного движения автоматически налагать штраф.

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Напомним, что за первые два месяца работы автофиксации автовладельцы заплатили 73 миллиона гривен штрафов. При этом аварийность в области установки камер выросла на 26%.