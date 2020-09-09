Камеры автофиксации не помогают уменьшить аварийность. В Киевской области в июне аварийность выросла на 26%, а в июле на 20%.

По официальным данным Национальной полиции, в июле в Киевской области аварийность выросла на 20% относительно аналогичного периода прошлого года. За июль 2020 года на дорогах Киевщины зафиксировано 1234 ДТП в которых погибло 15 человек, травмировано 215 человек.

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В городе Киеве аварийность снизилась на 2,7%. В столице за июль произошло 3054 ДТП в которых погибли 15 человек, травмированы 213 человек.

Напомним, что камеры автофиксации сейчас работают только в Киеве и в Киевской области. Всего за 100 дней работы системы автофиксации было зафиксировано 833 849 нарушений, за которые автовладельцы уже оплатили 101 694 585 грн.

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