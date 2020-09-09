Камери автофиксації не допомагають зменшити аварійність. В Київській області у червні аварійність зросла на 26%, а у липні на 20%.

За офіційними даним національної поліції у липні в Київській області аварійність зросла на 20% відносно аналогічного періоду минулого року. За липень 2020 року на дорогах Київщини зафіксовано 1234 ДТП у яких загинуло 15 людей, травмовано 215 осіб.

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У місті Києві аварійність знизилась на 2,7%. У столиці за липень сталось 3054 ДТП у яких загинуло 15 людей, травмовано 213 осіб.

Нагадаємо що камери автоціксації наразі працюють лише в Києві та в Київський області. Усього за 100 днів роботи системи автофіксації було зафіксовано 833 849 порушень, за які автовласники вже сплатили 101 694 585 грн.

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