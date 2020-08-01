Мотоцикліст проїхався столицею під камерами та зняв відео, де видно, як і де вони встановлені.

Інформація про розміщення камер автофіксації порушень правил дорожнього руху загальнодоступна, однак не завжди на картах можна точно визначити їх положення. Щоб автомобілісти точно знали, де конкретно встановлені камери, киянин на мотоциклі проїхав під усіма ними та зняв відео. Також зафільмовано, на якій відстані від них та де саме знаходяться попереджувальні знаки про відеофіксацію. Також зверніть увагу на той факт, що одні камери спрямовані на передній номерний знак, а інші – на задній (їх декілька у місті).

За цим посиланням ви знайдете інформацію про розташування та адреси камер у зручному форматі Google Maps, а тут – офіційна інформація про розміщення та дозволену швидкість від МВС.

Нагадаємо, як виглядає камера автофіксації.