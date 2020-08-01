Мотоциклист проехался по столице под камерами и снял видео, где видно, как и где они установлены.

Информация о размещении камер автофиксации нарушений правил дорожного движения общедоступна, однако не всегда на картах можно точно определить их положение. Чтобы автомобилисты точно знали, где конкретно установлены камеры, киевлянин на мотоцикле проехал под всеми камерами и снял видео. Также видно, на каком расстоянии от них и где именно находятся предупреждающие знаки о видеофиксации. Также обратите внимание на тот факт, что одни камеры направлены на передний номерной знак, а другие – на задний (их несколько в городе).

По этой ссылке вы найдете информацию о местоположении и адресах камер в удобном формате Google Maps, а здесь – официальная информация о размещении и разрешенной скорости от МВД.

Напомним, как выглядит камера автофиксации.