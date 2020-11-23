С 1 июня в Украине заработала система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Пока камеры работают только в Киевской области и городе Киеве.

Официальная статистика Национальной полиции за первые пять месяцев работы камер автофиксации уже позволяет сделать определенные выводы. Они неоднозначны. После включения камер аварийность в Киевской области выросла на 30,8%. В г. Киеве аварийность уменьшилась на 3,2%. Конечно, эта статистика охватывает всю указанную территорию, а не только участки, где установлены камеры. Но ведь целью установки камер было общее снижение аварийности? Пока что оно отсутствует. Так как динамика аварийности зависит не только от камер.

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В то же время, по словам Министра инфраструктуры Владислава Криклия, установленные в Киеве и области 50 камер автофиксации за первые 100 дней работы принесли 100 млн грн. В ближайших планах – установка еще 220 камер по всей стране.