З 1 червня в Україні запрацювала система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Поки що камери працюють лише у Київській області та місті Києві.

Офіційна статистика національної поліції за перші п’ять місяців роботи камер автофіксації вже дозволяє зробити певні висновки. Вони неоднозначні. Після включення камер аварійність у Київській області зросла на 30,8%. У м. Києві аварійність зменшилась на 3,2%. Зввичайно, ця статистика охоплює всю вказану територію, а не лише ділянки, де встановлені камери. Але ж метою встановлення камер було загальне зниження аварійності? Поки що воно відсутнє. Адже динаміка аварійності залежить не лише від камер.

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У той же час, за словами Міністра інфраструктури Владислава Криклія, встановлені в Києві та області 50 камер автофіксації за перші 100 днів роботи принесли 100 млн грн. В найближчих планах – встановлення ще 220 камер по всій країні.