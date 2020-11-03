21 жовтня Конституційний Суд України почав розгляд справи щодо конституційності положень Адмінкодексу в частині відповідальності автовласника, а не водія-порушника з порушення ПДР, зафіксаовані в автоматичному режимі. Але політичні баталії навколо Конституційного Суду можуть затягнути цей процес.

Згідно Конституції України, юридична відповідальність особи має індивідуальний характер. Тобто відповідати за правопорушення повинна саме та особа, яка його вчинила. Але у випадку з автофіксацією винним автоматично визнається юридичний власник автомобіля, або директор підприємства, за яким зареєстровано авто. При цьому не важливо, хто саме скоїв правопорушення. Саме така норма Адмінкодексу, на думку позивачів, суперечить Конституції України та принципам індивідуальної відповідальності.

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Поки що у цій справі зроблено лише перший крок. Три звернення від громадян України щодо невідповідності статей Адмінкодексу нормам Конституції України було об’єднано в одне конституційне провадження.

«Перший сенат Конституційного Суду України на пленарному засіданні розглянув питання про об’єднання конституційних проваджень у справі за конституційною скаргою Забари Альони Володимирівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини першої статті 14-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та у справах за конституційними скаргами Мартиросяна Гагіка Міграновича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини першої статті 14-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та Копилової Надії Анатоліївни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини першої статті 14-2, частини п'ятої статті 279-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення в одне конституційне провадження. Постановлено Ухвалу про об’єднання конституційних проваджень у справах», - сказано на офіційному сайті Конституційного Суду.

Наступний крок у цій справі заплановано на 4 листопада 2020 року. Засідання має відбутись у закритому режимі. Втім, політична ситцація навколо суддів Конституційного Суду може скластись таким чином, що вони не встигнуть розглянути це питання.

Нагадаємо, що у 2010 році Конституційний Суд визнав автоматичну фіксацію правопорушень, при якій визнається відповідальність автовласника, а не водія-порушника, такою що не відповідає нормам Конституції України.(Справа Багінського N 1-34/2010).