21 октября Конституционный Суд Украины начал рассмотрение дела о конституционности положений Админкодекса в части ответственности автовладельца, а не водителя-нарушителя по нарушению ПДД. Но политические баталии вокруг Конституционного Суда могут затянуть этот процесс.

Согласно Конституции Украины, юридическая ответственность лица имеет индивидуальный характер. То есть отвечать за правонарушение должно именно то лицо, которое его совершило. Но в случае с автофиксацией виновным автоматически признается юридический владелец автомобиля или директор предприятия, за которым зарегистрировано авто. При этом неважно кто именно совершил правонарушение. Именно такая норма Админкодекса, по мнению истцов, противоречит Конституции Украины и принципам индивидуальной ответственности.

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Пока в этом деле сделан лишь первый шаг. Три обращения от граждан Украины относительно несоответствия статей Админкодекса нормам Конституции Украины было объединено в одно конституционное производство.

“Первый сенат Конституционного Суда Украины на пленарном заседании рассмотрел вопрос об объединении конституционных производств по делу по конституционной жалобе Забары Алены Владимировны относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений части первой статьи 14-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях и по делам по конституционным жалобам Мартиросяна Гагика Миграновича относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений части первой статьи 14-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях и Копыловой Надежды Анатольевны по соответствию Конституции Украины (конституционности) положений части первой статьи 14-2, части пятой статьи 279-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях в одно конституционное производство. Постановлено определение об объединении конституционных производств по делам”, – сказано на официальном сайте Конституционного суда.

Следующий шаг по этому делу запланирован на 4 ноября 2020 года. Заседание должно состояться в закрытом режиме.

Напомним, что в 2010 году Конституционный Суд признал автоматическую фиксацию правонарушений, при которой признается ответственность автовладельца, а не водителя-нарушителя, такой, что не соответствует нормам Конституции Украины. (Дело Багинского N 1-34 / 2010).