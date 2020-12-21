Сенат Конституційного суду передав справу автофіксації до Великої палати Конституційного Суду. Що це може означати, розтлумачив один з відомих автомобільних юристів.

Автоюрист Володимир Караваєв, який колись захищав права водіїв, а зараз співпрацює з МВС, розповів про хід справи автофіксації у Конституційному суді.

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За словами Володимира Караваєва, сенат Конституційного суду відмовився від розгляду скарг про неконституційність "листів щастя" без встановлення особи порушника. Справу передано Великій палаті.

"Мабуть позиція суддів Сенату не стикується з рішенням цього суду в 2010 році. Саме так пояснює подібну ситуацію стаття 68 Закону "Про Конституційний Суд України"", - написав Караваєв на своїй сторінці у соцмережі.

Стаття 68. Відмова Сенату від розгляду справи на розсуд Великої палати

1. Якщо під час розгляду Сенатом справи виникає необхідність в тлумаченні Конституції України або якщо вирішення питання, яке розглядає Сенат, може спричинити несумісність із юридичними позиціями, постановленими Судом попередньо, Сенат може в будь-який час до постановлення свого рішення відмовитися від розгляду справи на розсуд Великої палати.

2. Про відмову від розгляду справи на розсуд Великої палати Сенат більшістю суддів Конституційного Суду, які беруть участь у засіданні, постановляє ухвалу, в якій викладає відповідні підстави.

Втім, справжні причини відмови від розгляду справи на розсуд Великої палати можуть бути політичними та економічними. 50 діючих камер автофіксації приносять близько мільйона гривень на день. У планах МВС найближчим часом встановити ще 220 камер.

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