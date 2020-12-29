Шоу-рум розташований в Польщі, на північному сході Варшави, а якщо точніше - в містечку-супутнику столиці Забкі (Zabki).

Перший дилерський центр Tesla відкрито в Польщі. Досі електромобілі цього американського бренду продавались в Польщі через сайт, а під час промо-акцій компанія використовувала пересувний магазинчик.

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На офіційному сайті вже можна записатися на тест-драйв. Трохи пізніше, поруч з салоном, буде відкритий і сервісний центр. Втім, на півночі Варшави вже є сервіс Tesla, також кілька фірмових електрозаправок Supercharger.

Новий автосалон – найближчий від України, подібні також є в Берліні та Відні. Плани щодо відкриття в Україні фірмових заправок чи сервісів Tesla постійно переглядаються.

У новому салоні продаються Model 3, Model S і Model X. Компактний кросовер Model Y, швидше за все, буде доступний для тест-драйву і продажів в наступному році – або з заводу компанії в Китаї, або вже з Giga Berlin, яка знаходиться практично поряд.