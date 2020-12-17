Электрокар начал самовольно ускоряться и не реагировал на педаль тормоза, в результате чего врезался в стену.

Водитель успел выпрыгнуть из машины в последний момент, перед столкновением авто со зданием. Это уже второй подобный инцидент, случившийся с Tesla Model Ѕа Азии.

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Портал Autohome приводит слова владельца Model S, о том, что тот ехал по одной из улиц Пекина, когда электромобиль самовольно начал набирать скорость и перестал реагировать на действия водителя. На скорости около 80 км/ч электрокар двигался прямо на жилой дом, и мужчине удалось выпрыгнуть из машины перед столкновением.

Электрокар получил серьезные повреждения, водитель отделался травмами и неприятным опытом. В декабре 2020 года в Южной Корее кроссовер Model X самовольно ускорился и врезался в стену парковочного комплекса многоквартирного дома. В результате погиб пассажир, еще двое пострадали. Автопроизводитель пока не отреагировал на эти случаи.

Фото: последствия крушения Tesla Model S / Autohome