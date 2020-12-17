Електрокар почав самовільно прискорюватись і не реагував на педаль гальма, внаслідок чого врізався в стіну.

Водій встиг вистрибнути з машини в останню мить, перед зіткненням авто з будівлею. Це вже другий подібний інцидент, що трапився з Tesla Model Sа Азії.

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Портал Autohome наводить слова власника Model S, про те, що той їхав по одній з вулиць Пекіна, коли електромобіль самовільно почав набирати швидкість і перестав реагувати на дії водія. На швидкості близько 80 км/год електрокар рухався прямо на житловий будинок, і чоловікові вдалося вистрибнути з машини перед зіткненням.

Електрокар отримав серйозні пошкодження, водій відбувся травмами та неприємним досвідом. У грудні 2020 року в Південній Кореї кросовер Model X вийшов самовільно прискорився і врізався в стіну паркувального комплексу багатоквартирного будинку. В результаті загинув пасажир, ще двоє постраждали. Автовиробник поки не відреагував на ці випадки.



Фото: наслідки аварії Tesla Model S / Autohome