Бортова електроніка машини ідентифікувала невидимий людському оку об'єкт.

Містичне відео поширив у Twitter користувач Ovidiu Maciuc.

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Навіть найсучасніша передова електроніка не позбавлена від “глюків” та “багів” – технічних збоїв та програмних помилок. Так, в середині грудня електрокар Tesla Model S почав самовільно прискорюватись і в’їхав у стіну, ледь не вбивши свого власника. Причини такої “поведінки” електромобіля досі з’ясовуються. А тим часом електроніка Tesla стає все більш загадковою.

На опублікованому відео власник Tesla знімає бортовий комп'ютер свого електрокара. У якийсь момент електронна система попередження зіткнень відображає на моніторі силует людини, що знаходиться поруч з машиною. Власник електромобіля наводить камеру на обстановку навколо і виявляється, що автомобіль стоїть на кладовищі, а поруч – ні душі. Через мить загадковий силует різко рушив у бік від машини і зник з радара. Сам автомобіль увесь час стояв нерухомо.