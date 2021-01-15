Виробник систем опалювання, подав заявку на реєстрацію товарного знака, який майже ідентичний логотипу Tesla.

Російська компанія “Тульські пальники” подала заявку на реєстрацію товарного знака до відомства “Роспатент”, повідомляє Motor.

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Заявка на реєстрацію товарного знаку компанії “Тульські пальники” була подана в кінці грудня. Логотип практично повністю копіює емблему компанії Ілона Маска, за винятком того, що вертикальна частина знаку розділена лінією. За словами представників російського бренду, жодних проблем при подачі заявки у них не виникло, оскільки свій торговий знак вони реєструють в іншій сфері діяльності.

Якщо торговий знак зареєструють, то в Росії будуть випускати пальники для котлів, запальнички, радіатори опалення, а також каміни, килими з підігрівом та інше теплообладнання під логотипом Tesla.



Фото: оригінальний логотип компанії Tesla Motors / Tesla

Компанія Tesla зареєструвала свій логотип в Росії у 2018 році. Торговий знак дозволяє бренду Tesla продавати в РФ сонячні батареї, а також займатися їх установкою і обслуговуванням. Крім того, з 2015 року компанія очікує реєстрації в Роспатенті логотипу для продажу і обслуговування автомобілів. Однак дану заявку російське відомство поки не зареєструвало.

Фото: логотип тульської компанії / Motor/ФИПС