Патентные снимки демонстрируют почти полную идентичность серийной модели с концептом.

В начале этого года Renault представила свой проект "Ренолюция", с которым стремится поднять французский бренд и находящиеся под его контролем, на новый уровень.

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Одним из самых успешных брендов под эгидой Renault является румынский производитель Dacia. Бренд, который когда-то был практически неизвестным за пределами внутреннего рынка, сейчас является постоянным бестселлером в Европе в определенных сегментах. Это доказывает очевидный факт, что люди все еще хотят получить как можно больше автомобиля за как можно меньше денег.

Во время презентации Renaulution этого января, Dacia представила концептуальный автомобиль, который предложил очень точную визуализацию того, что ожидалось от румынского производителя в течение последующих лет – добавить в линейку что-то немного дороже и лучше Duster. Новый кроссовер получил название "Бигстер" и патентные снимки доказывают, что это был не просто концепт.

На полученных изображениях можно увидеть, что Dacia практически полностью переносит концепт на серийную модель. Единственные очевидные различия между ними – колеса (намного меньше на моделях серийного производства), отделка задней оконной стойки (исчезло фальшивое пластиковое вентиляционное отверстие, которое было у концепта), рейлинги на крыше (экстравагантные детали концепта заменены деталями, похожими на те, которые есть у Duster) и отсутствие подсвеченного логотипа на решетке. При этом логотип на патентных изображениях мы видим уже новый.

Фото: патентные изображения Dacia Bigster / Autofácil

О силовых агрегатах для Bigster информации пока нет, однако, скорее всего, выбор будет сосредоточен на небольших бензиновых двигателях с турбонаддувом, возможно с гибридными вариантами, а мощность составит около 150 лошадиных сил.

Дебют серийной версии Bigster ожидается в следующем году, но к тому времени мы узнаем больше о новой модели Dacia. Учитывая амбиции компании Renault продвинуть марку на ступеньку выше, можно ожидать, что Bigster станет более доступной альтернативой Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Ford Kuga или Volkswagen Tiguan.