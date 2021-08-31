Абсолютно новую модель румынская марка обещает раскрыть уже на этой неделе на автосалоне IAA в Мюнхене.

Dacia Jogger будет большим семиместным универсалом, который придет на смену устаревшему Logan MCV, а вместе с ним и Logan. Новинку презентуют 3 сентября онлайн, а 6 сентября – в Мюнхене, вместе с обновленной линейкой моделей на стенде Dacia.

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Судя по обнародованным тизерам, новинка будет выглядеть, как традиционная версия Stepway, а по дизайну является чем-то средним между Sandero Stepway и Duster. До презентации Dacia Jogger остались считанные дни и автопроизводитель запустил обратный отсчет до этого события на своем сайте.

В основу Dacia Jogger ляжет платформа CMF-B от Renault-Nissan. В салоне, в зависимости от комплектации будет семь или пять мест. Вероятно, передняя часть салона новинки будет максимально близкой к актуальному Sandero Stepway. Интересной деталью станут крепления рейлингов на крыше, которые можно вращать и выставлять продольно и поперечно.

На сентябрьском автосалоне в Мюнхене также может дебютировать еще одна долгожданная новинка от Dacia – большой кроссовер Bigster. Компанию им составят электрический кроссовер Spring, новое поколение Duster и обновленные Sandero и Sandero Stepway.