Это вторая электрическая модель Renault, разработанная с нуля, после ZOE. В продаже новинка появится в следующем году.

Renault Megane E-Tech 2022 предложат с аккумуляторами на 40 или 60 кВт. Последний обеспечит пробег на одном заряде в 470 километров.

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Электрический Megane E-Tech, граничащей между кроссовером и мощным хэтчбеком, является серийной версией прошлогоднего концепта Megane eVision. Он имеет сходные пропорции с новым кроссовером Nissan Ariya, с которым он делит платформу CMF-EV и электрический силовой агрегат.

В начале продаж Megane E-Tech Electric будет предлагаться с аккумуляторными батареями мощностью 40 кВт и 60 кВт. Последняя обеспечивает максимальный запас хода 470 км. Это примерно на 20 километров больше, чем заявлено для концепта. Электрический двигатель на передней оси производит 215 л.с.

Французский бренд пока не сказал, получит ли Megane E-Tech мощный силовой агрегат с полным приводом, как в Nissan Ariya e-4ORCE – с отдачей в 389 л.с. и 600 Нм крутящего момента, который сочетается с аккумулятором на 90 кВт. В кроссовере Nissan эта батарея обеспечивает пробег в 580 километров на одном заряде. Полноприводный кроссовер ускоряется 0-100 км/ч за 5,1 секунды.

Megane E-Tech имеет выдвижные ручки передних дверей и скрытые ручками для задних дверей. Спереди можно видеть тонкую линейную оптику с угловыми линиями ДхВ, а также большой новый логотип Renault. Внутри почти всю переднюю панель занимают экраны. Минимум физических кнопок. Также привлекает внимание "квадратный" руль, который, кажется, является новой тенденцией в автомобильном мире сегодня.

Новый Megane E-Tech Electric будет выпускаться на заводе Renault в Северной Франции. Продажи в Европе начнутся в первой половине 2022 года.

Фото: Renault Megane E-Tech Electric / Renault