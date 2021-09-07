Это видение абсолютно чистого городского автомобиля будущего от баварского бренда. "Циклический" концепт не только изготовлен из переработанных отходов, но и сам легко разлагается на утиль для переработки.

На выставке IAA Mobility 2021 компания BMW представила концепт, который можно утилизировать на 100%, вместе с аккумулятором, или повторно переработать. У него даже кузов некрашеный, потому что так чище.

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Выставка IAA Mobility 2021 посвящена не столько автомобилям, как мобильности ближайшего будущего и шоукар BMW как раз отображает идеи производителя в этом направлении. Но даже несмотря на этот факт, узнать в i Vision Circular автомобиль от BMW – непросто. Форма решетки радиатора, оптика, формы – все это имеет мало общего с нынешними BMW.

BMW i Vision Circular создан по принципу четырех RE – RE: THINK, RE: DUCE, RE: USE и RE: CYCLE, что означает "переосмысление", "уменьшение", "повторное использование" и "переработка" (рециркуляция). Кроме того, баварцы нашли еще несколько английских слов с RE, которые помогают описать всю суть инновационного концепта: Re-interpreted, Reimagined и Refined. Все они говорят о переосмыслении, а иногда и о полном перевороте в представлении. Например, представлении о фирменном дизайне BMW.

Фото: шоукар BMW i Vision Circular / BMW

Кузов машины изготовлен из вторичного алюминия. Вместо покраски, он был анодирован под бронзу. Задняя часть кузова изготовлена ​​из переработанной стали, а ее цвет является результатом термической обработки.

Мягкие комфортные кресла спереди и диван сзади, а также отсутствие центральной консоли, создают ощущение очень просторного и уютного салона. Добавляет атмосферы "световой интерактивный ансамбль" в центре торпедо. Он заменяет традиционные экраны мультимедийных систем и блоки управления. А на боковые аналоги этой световой панели, расположенные на дверях, расположено несколько сенсорных клавиш для стеклоподъемников и регулировки кресел.

BMW заявляет, что концепт не только служит лишь для демонстрации возможностей, инновационных идей и хода мыслей разработчиков, но и будет воплощен в серийном автомобиле где-то в 2040 году. А сама идея глубокой вторичной переработки получит развитие в серийных моделях уже в ближайшем будущем.