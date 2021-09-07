Це бачення абсолютно чистого міського автомобіля майбутнього від баварського бренду. "Циклічний" концепт не лише виготовлений з перероблених відходів, а й сам легко розкладається на утиль для переробки.

На виставці IAA Mobility 2021 компанія BMW представила концепт, який можна утилізувати на 100%, разом з акумулятором, або повторно переробити. У нього навіть кузов нефарбований, тому що так чистіше.

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Виставка IAA Mobility 2021 присвячена не стільки автомобілям, як мобільності найближчого майбутнього і шоукар BMW якраз відображує ідеї виробника у цьому напрямку. Та навіть зважаючи на цей факт, впізнати в i Vision Circular автомобіль від BMW – непросто. Форма решітки радіатора, оптика, форми – усе це має мало спільного з нинішніми BMW.

BMW i Vision Circular створений за принципом чотирьох RE – RE:THINK, RE:DUCE, RE:USE та RE:CYCLE, що означає “переосмислення”, “зменшення”, “повторне використання” та “переробка” (рециркуляція). Крім того, баварці знайшли ще кілька англійських слів з RE, які допомагають описати усю суть інноваційного концепту: Re-interpreted, Reimagined та Refined. Усі вони говорять про переосмислення, а іноді й про повний переворот в уявленні. Наприклад, уявленні про фірмовий дизайн BMW.

Фото: шоукар BMW i Vision Circular / BMW

Кузов машини виготовлений з вторинного алюмінію. Замість фарбування, він був анодований під бронзу. Задня частина кузову виготовлена з переробленої сталі, а її колір є результатом термічної обробки.

М’які комфортні крісла спереду та диван ззаду, а також відсутність центральної консолі, створюють відчуття дуже просторого і затишного салону. Додає атмосфери “світловий інтерактивний ансамбль” в центрі торпедо. Він замінює традиційні екрани мультимедійних систем та блоки управління. А на бічні аналоги цієї світлової панелі, розташовані на дверях, розміщено кілька сенсорних клавіш для склопідйомників та регулювання крісел.

BMW заявляє, що цей концепт не лише слугує лиш для демонстрації можливостей, інноваційних ідей та ходу думок розробників, а й буде втілений у серійному автомобілі десь у 2040 році. А сама ідея глибокої вторинної переробки отримає розвиток у серійних моделях вже у найближчому майбутньому.