Це серійна модель суббренду Great Wall Ora, що випускає виключно електрокари і дає їм котячі імена.

Бренд Ora представив на Шанхайському автосалоні нову серійну модель електрокара, виконану в ресто-стилі. В Ora Punk Cat добре читаються знайомі форми легендарного Volkswagen Beetle.

Дивіться також: Great Wall показала позашляховик Tank під назвою "Кібертанк"

Назву електрокару вибрали користувачі Мережі методом голосування. Серед варіантів були, наприклад, Elf Cat, Noble Cat, Persian Cat, Royal Cat і Big Orange Cat.

“Кішка” являє собою високий п'ятидверний хетчбек, що зовні і всередині нагадує Volkswagen Beetle 1960-х років. Зокрема, до ректрокару відсилають похилий дах, характерні лінії капота, круглі виступаючі фари на передніх крилах, “ікла” на бампері і дзеркала.

Дизайн інтер'єру витриманий в тому ж стилі 1960-х. Кремово-бежеве оздоблення салону гармонійно поєднується з темно-зеленими і малиновими акцентами. Кермо особливо точно повторює оригінальний орган управління Beetle.

Фото: Ora Punk Cat / Electrek

При всій своїй вінтажності, це цілком сучасний автомобіль з великим сенсорним екраном в центрі кабіни, цифровими приладами та комфортними кріслами з регулюваннями, підігрівом та охолодженням.

Характеристики новинки, нажаль, поки не названі, як і дата появи у продажу, хоча за данними місцевих ЗМІ це повинно відбутись цього року. В технічних характеристиках можна орієнтуватись на один з останніх електрокарів Ora Haomao – Good Cat – “Хороший кіт”. Haomao оснащується літієво-фосфатною батареєю на 47,8 кіловат-годин або трьома літій-іонними на 59,1 кіловат-годину. Коштує електрокар від 103 900 до 143 900 юанів, що відповідає 15 760 – 21 830 доларів.