Концепт этой шины был представлен французским производителем еще в 2015 году. Сейчас продукт готовится к выходу на рынок.

Бескамерные шины Michelin Uptis изначально разрабатывались совместно с концерном General Motors и предназначались, в первую очередь, для оснащения серийных электрокаров Chevrolet Bolt с 2024 года.

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Хотя концепция Uptis была представлена в 2015 году, она основана на технологии, разработанной Michelin еще в 2005 году – речь о колесном диске Tweel, гибкие спицы которого сминаються и возвращаются в начальную форму, выполняя дополнительную амортизацию.

Michelin привезла на выставку IAA Mobility 2021 в Мюнхене три инновационных шины. Одна из них предназначена для болидов “24 Часа Ле-Ман” и на 46% состоит из экологических материалов, вторая – предсерийная версия Uptis, а третья – концепт 100-процентно экологической шины, какой она должна стать к 2050 году.

Преимущества бескамерной шины вполне очевидны. Во-первых, ей не страшны проколы и порезы, через которые на свалки ежегодно попадает около 200 миллионов шин, по словам Michelin. Во-вторых, не нужно следить за давлением в шинах.

Кроме того, такие шины позволяют иметь сквозные отверстия в протекторе для эффективного отвода воды, что устраняет неприятный эффект аквапланирования. Таким шинам требуется меньше сырья и меньше энергии на изготовление, а еще, по подсчетам Michelin, они прослужат до трех раз дольше, чем обычные.

Очевидно, что коммерциализировать их непросто, поскольку через 16 лет после появления первой концепции, они все еще не на рынке. Однако гибкое колесо Tweel уже некоторое время доступно для спецтехники, которая не используется на дорогах общего пользования.



Michelin предложил посетителям выставки IAA Mobility 2021 испытать автомобиль, оборудованный шинами Uptis, и поделиться своими впечатлениями. Лучший комментарий, полученный в результате тестов, от автомобильного блогера Mister JWW: “Вы ни за что не скажете, что автомобиль оборудован бескамерными шинами, если этого не знаете, потому что разницы в управляемости не чувствуется”.