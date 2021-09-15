Посетители недавнего автосалона IAA Mobility 2021 в Мюнхене имели доступ к автоматизированному паркингу и BMW показала на видео, чем занимался полностью электрический кроссовер iX в отсутствие владельца.

Баварцы демонстрируют удивительно прагматичный подход к использованию своего времени. Дела, которые обычно забирают у водителей по несколько часов в неделю, “умная” машин может делать сама, выполняя функции персонального шофера. И это уже не концепт или прототип, а полностью функциональное решение, разработанное компанией Bosch совместно с крупными автопроизводителями, среди которых есть и концерн Daimler.

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На видео показано, как водитель высаживается из iX в определенном месте на паркинге. Для запуска функции самостоятельной парковки используется приложение для смартфона.

Благодаря датчикам и камерам в самом iX, а также установленным на паркинге, внедорожник может ориентироваться в пространстве и самостоятельно припарковаться. После этого робот-манипулятор подсоединит зарядный кабель к iX, чтобы он мог зарядить аккумулятор. Подпитавшись, кроссовер отправляется на туннельную мойку кузова, хотя в клипе не показано, как электрический внедорожник, проезжает сквозь нее.

Когда водитель iX возвращается, ему остается только открыть приложение и дождаться, пока его BMW прибудет к месту посадки.

Bosch работает над этой системой с 2015 года. В середине 2017 года в Музее Mercedes-Benz в Штутгарте была запущена автоматизированная система парковки автомобиля для работников. Она функционировала так, как показано в видео, и этот эксперимент позволил провести работу над ошибками и усовершенствовать систему.

Фото: BMW iX / BMW

Кроссовер BMW iX во многом будет инновационным, включая самый свежий функционал автоматизированного управления. В начале следующего года кроссовер выйдет на рынок в двух версиях xDrive40 и xDrive50. Первая предлагает мощность в 326 л. с. и запас хода в 425 километров, а старшая – 523 л. с. и 630 километров.