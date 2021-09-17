Часті повідомлення про самозаймання Chevrolet Bolt спричинили хвилю негативу в бік General Motors і компанія намагається вирішити проблемну ситуацію та виправити помилки, що призвели до технічного дефекту. А власникам, тим часом, радить паркуватися на відстані у 15 метрів від інших машин. Про всяк випадок.

Американському автовиробнику довелось відкликати близько 140 тисяч автомобілів Bolt EV та Bolt EUV, через ризик займання. Причини самозаймання акумуляторів, які поставляє компанія LG Energy Solution, все ще з’ясовуються.

Також цікаво: Michelin дозволила водіям протестувати свої інноваційні безкамерні шини

Нещодавно концерн General Motors звернувся до власників електрокарів Bolt з рекомендаціями, як зменшити ризик загоряння батарей. Виробник радить заряджати акумуляторні батареї машин не більш як до 90 відсотків та уникати того, щоб вони мали менше, ніж 112 км пробігу, а також каже, що краще залишати автомобілі на вулиці. Трохи далі від інших машин.

“У спробах зменшити потенційні пошкодження конструкцій і транспортних засобів, що знаходяться поблизу, у випадку можливої ​​пожежі, ми рекомендуємо паркуватися на верхньому поверсі або на відкритому майданчику і залишати авто на відстані 15 метрів або більше від іншого транспортного засобу”, заявляє GM.

Також виробник просить не залишати автомобіль без нагляду під час заряджання.