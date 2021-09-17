Частые сообщения о самовозгорании Chevrolet Bolt вызвали волну негатива в сторону General Motors и компания пытается решить проблемную ситуацию и исправить ошибки, которые привели к техническому дефекту. А владельцам, тем временем, советует парковаться на расстоянии в 15 метров от других машин. На всякий случай.

Американскому автопроизводителю пришлось отозвать около 140 тысяч автомобилей Bolt EV и Bolt EUV, из-за риска возгорания. Причины самовозгорания аккумуляторов, которые поставляет компания LG Energy Solution, все еще выясняются.

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Недавно концерн General Motors обратился к владельцам электрокаров Bolt с рекомендациями, как уменьшить риск возгорания батарей. Производитель советует заряжать аккумуляторные батареи машин не более чем до 90 процентов и избегать того, чтобы они имели меньше, чем 112 км пробега, а также говорит, что лучше оставлять автомобили на улице. Чуть дальше от других машин.

“В попытках уменьшить потенциальные повреждения конструкций и транспортных средств, находящихся вблизи, в случае возможного пожара, мы рекомендуем парковаться на верхнем этаже или на открытой площадке и оставлять авто на расстоянии 15 метров или более от другого транспортного средства”, – заявляет GM.

Также производитель просит не оставлять автомобиль без присмотра во время зарядки.