Пристрій розміром з невеличку валізу дозволяє досить швидко відновити заряд для додаткових 65 кілометрів пробігу.

Зовнішній акумулятор або powerbank (павербенк) вже давно став звичною річчю для тих, хто інтенсивно користується гаджетами. Електроніка не може працювати без електрики, а зовнішні батареї забезпечують живлення, коли основний акумулятор розряджений. Ідея застосування такого ж підходу до електротранспорту висіла в повітрі, тим більше, що електромобілі часто порівнюють з гаджетами. Компанія ZipCharge однією з перших запропонувала такий зарядний пристрій.

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Електротранспорт стрімко розвивається, завдяки величезним інвестиціям та програмам екологічних змін у всьому світі. Ведуться розробки за різними напрямками – оптимізація хімічного складу акумуляторів та їх будови, створення силових установок високої робочої потужності, а також швидкісних зарядних пристроїв, тестуються різні системи швидкої заміни тягових акумуляторів. Головні цілі дослідників та розробників – збільшити максимальний запас ходу між заряджаннями, зменшити час заряджання та знайти одночасно дешевий і екологічно чистий тип тягового акумулятора. Переносний зовнішній акумулятор не розв'язує проблему дальності пробігу чи тривалості заряджання, але дає дієву підтримку.

Фото: переносний зарядний пристрій ZipCharge Go / InsideEVs

Британський стартап представив powerbank для електромобілів під назвою ZipCharge Go. Пристрій розміром з валізу важить близько 23 кілограмів. Він також має колеса та висувну ручку, що робить його зручним для транспортування.

За словами компанії, Go може забезпечити запас ходу до 32 кілометрів за 30 хвилин. Версія з більшою місткістю зможе забезпечити електромобілю додатково до 64 кілометрів пробігу. Пристрій працює з будь-яким плагін-гібридом або електромобілем з роз’ємом типу 2. На повну потужність зарядний пристрій може працювати до однієї години.

За даними InsideEVs, стартап планує випустити ZipCharge Go у двох версіях – на 4 та 8 кВт-год. Пристрій повинен з’явитись на ринку в четвертому кварталі 2022 року. Його можна буде орендувати за 49 фунтів стерлінгів (1750 грн) на місяць або придбати за повну вартість, яка поки не була оголошена.