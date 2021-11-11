За десять лет более 500 млрд долларов потратят автопроизводители за переход на автомобили с альтернативными силовыми установками.

К 2030 году автопроизводители планируют потратить $515 млрд на разработку и производство электромобилей. Еще три года назад на авто с нетрадиционным приводом планировалось потратить около 300 млрд долларов, сообщает Reuters.

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Лидером по объему инвестиций станет немецкий автопром. Концерн Volkswagen планирует вложить в электрификацию автомобилей почти 110 млрд долларов, еще $75 млрд инвестируют в это направление Daimler и BMW.

Американские автогиганты Ford и General Motors планируют в ближайшие пять лет инвестировать в разработку и производство электромобилей почти 60 млрд долларов. Автопром Китая в течение 10 лет вложит в отрасль около $100 млрд, а объем инвестиций японских концернов Honda, Toyota и Nissan составит около 40 млрд долларов.