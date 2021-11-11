Он практически не отличается от батарейного кроссовера Toyota bZ4X, который был представлен неделю назад.

Первый полностью электрический автомобиль японская Subaru разрабатывала вместе с Toyota. Поэтому новинка под названием Solterra очень похожа на кроссовер Toyota. Эти электрокары почти идентичны внешне, созданы на одной платформе и имеют один или два электромотора.

Внешние отличия Solterra от bZ4X: шестигранная фальш-решетка радиатора, иная форма фар, встроенные в передний бампер противотуманки. Сзади модели можно отличить только по фонарям и логотипам.

Solterra имеет 4 690 мм в длину, 1 860 мм в ширину и 1 650 мм в высоту, колесная база составляет 2 850 мм. Для сравнения: этот Subaru длиннее Toyota RAV4, но немного ниже.

В салоне Solterra также полностью копирует "Тойоту": широкий центральный тоннель оформлен аналогично, большой экран мультимедийной системы и цифровая "приборка".

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Solterra базируется на платформе e-Subaru Global Platform (в "Тойоте" ее называют e-TNGA) и может иметь один или два электродвигателя – по одному на каждой оси. В топовой двухмоторной версии мощность достигает 218 л. с. (160 киловатт), питается она от литий-ионного аккумулятора мощностью 71,4 кВт. Полная зарядка обеспечивает кроссоверу запас хода в 460 километров по циклу WLTC.

Subaru Solterra станет на конвейер в следующем году, а в середине 2022 года марка планирует начать продажи в Японии, Европе, Китае, США и Канаде.