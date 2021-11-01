Новинка также будет продаваться под брендом Subaru.

Весной этого года на международном автосалоне в Шанхае компания Toyota представила электрический кроссовер bZ4X в виде концепта, а теперь раскрыла облик и подробности серийной модели.

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Японский автогигант еще до премьеры шоукара сообщал, что разрабатывает новый электрический кроссовер на платформе e-TNGA совместно с Subaru. Позже стало известно, что технически это будет один автомобиль, который будут продавать под разными марками, так же как спортивные купе Toyota GT86 и Subaru BRZ.

Кроссовер Toyota bZ4X близок по габаритам к RAV4. Новинка изначально будет доступна с двумя силовыми установками на выбор: базовая оснащена 204-сильным электродвигателем на передней оси, а более дорогая предлагает отдачу в 218 сил и полный привод, благодаря добавлению второго мотора. Младшая версия имеет максимальную скорость в 160 км/ч, а до первой сотни разгоняется за 8,4 секунды, тогда как двухмоторная набирает такую скорость за 7,7 секунды.

Фото: электрический кроссовер Toyota bZ4X 2022 / Toyota

Обе версии используют аккумулятор на 71,4 кВт*ч, однако машине с одним мотором он обеспечивает запас хода до 500 км (WLTP), а полноприводной – чуть меньше, около 460 км

Интерьер Toyota bZ4X выглядит минималистично, благодаря тому, что большинство физических кнопок и органов стали цифровыми и перенесены на большой сенсорный экран мультимедийного центра. Приборы – также цифровые. Медиасистема имеет голосовое управление, доступ к облачным сервисам и многие другие особенности, о которых производитель обещает рассказать уже перед выходом новинки на рынок. Кроссовер будет доступен в США, Европе, Японии и Китае с середины 2022 года.

Фото: штурвал вместо руля для Toyota bZ4X 2022 / Toyota

Интересной особенностью салона является опционный штурвал, который заменяет традиционный круглый руль. Управление на штурвале происходит без прямой механической связи с колесами, с помощью электроники.

Toyota bZ4X, как отмечалось выше, получит близнеца под названием Subaru Solterra. Технически это будет идентичный кроссовер, который будет отличаться от тойотовского мелкими деталями отделки и, возможно, некоторыми характеристиками.