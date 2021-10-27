В пятом поколении Range Rover стал "красивее, умнее и способнее", сообщает британский автопроизводитель. Теперь это такой себе бэби-Cullinan.

Новый Range Rover 2021 года получил небывалые возможности для персонализации, поворотные задние колеса и мощные и энергоэффективные силовые установки. А в 2024 году должен появиться полностью электрический Range Rover.

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Новый Range Rover остается верным своим корням – это современный пример “бесподобной утонченности и непревзойденных возможностей Land Rover, которые базируются на более чем 50-летней эволюции”, как говорит автопроизводитель.

Натуральную кожу в салоне внедорожников нового поколения заменяет альтернативный текстиль премиум-класса, который сочетает смесь шерсти Ultrafabrics и Kvadrat.

Инженеры снизили когнитивную нагрузку на водителя в каждой точке, а подавление шума с помощью динамиков подголовника создает правильную атмосферу в салоне.

Шасси с Dynamic Response Pro обеспечивает максимальный комфорт при езде с помощью электронной пневматической подвески, которая обеспечивает подготовку автомобиля к поворотам с помощью данных eHorizon. Также внедорожник получил полноуправляемое шасси уже в базовой версии, с которым задние колеса автомобиля могут поворачиваться, улучшая стабильность на высоких скоростях и уменьшая круг разворота до 11 метров на низких скоростях.

Новая архитектура кузова MLA-Flex позволяет производителю строить машины со стандартным кузовом и с удлиненным, с роскошным интерьером на четыре, пять или семь мест. Также платформа позволяет использовать ряд электрифицированных силовых агрегатов. Плаги-гибридных версий у модели стало больше, и теперь они более эффективные.

Фото: Range Rover 2021 модельного года / Land Rover

Новые PHEV-вверсии предлагают мощность в 440 и 510 л. с. и способны проехать только на электроэнергии до 100 километров. Новый бензиновый двигатель Twin Turbo V8 мощностью 530 л. с. обеспечивает фирменный привод Range Rover, а функция Dynamic Launch позволяет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,6 секунды. Позже, в 2024 году, Range Rover пятого поколения должен получить и полностью электрическую версию, согласно стратегии Reimagine.

Новому Range Rover досталась новейшая информационно-развлекательная система Pivi Pro с самым большим за всю историю Land Rover сенсорным дисплеем. Центральный 13,1-дюймовый экран с небольшим изгибом имеет тактильную обратную связь, а его интерфейс напоминает смартфон, чтобы обеспечить интуитивно понятное управление всеми основными функциями. Под ним и на центральном тоннеле осталось несколько физических кнопок и органов управления.

Встроенный интеллектуальный помощник Amazon Alexa помогает свести к минимуму отвлечение водителя, распознавая интуитивно понятные словесные команды для музыки, навигации и обновления дорожного движения, устройств умного дома и т. д.

Система Cabin Air Purification Pro обеспечивает фильтрацию салона PM2,5, а технология nanoeTM X помогает значительно уменьшить запахи, бактерии и аллергены, включая вирус SARS-CoV-2.

Новый Range Rover SV с салоном ручной работы и уникальными деталями персонализации от Special Vehicle Operations появится на рынке в 2022 году.

Автомобиль уже сейчас доступен для заказа в комплектациях SE, HSE и Autobiography. Лимитированная серия First Edition, созданная на базе Autobiography, будет продаваться только в течение первого года производства. Такие машины будут иметь уникальный цвет кузова Sunset Gold с матовым покрытием Satin, тогда как остальным машинам предназначены четыре других варианта лакокрасочного покрытия – Batumi Gold Gloss (золотой), Lantau Bronze (бронзовый), Charente Grey (серебристый) и Santorini Black (черный). Исполнение First Edition доступно как со стандартной колесной базой (SWB), так и с удлиненной (LWB) с пятиместным салоном. Компоновка SV Signature Suite с четырьмя креслами в салоне предлагается только для версий с удлиненной колесной базой.

На домашнем рынке Land Rover Range Rover пятого поколения стоит от 94 400 фунтов стерлингов, что конвертируется в 3 429 376 гривен по текущему курсу.