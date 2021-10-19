Трансформация состоится в 2025 году.

В третьем поколении Nissan Leaf будет уже не хэтчбеком, а кроссовером – такое заявление сделал европейский босс Nissan Гийом Картье в разговоре с Autocar.

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Переход от хэтчбека до кроссовера состоится примерно в 2025 году, а это значит, что новая модель, вероятно, уже разрабатывается. По данным Autocar, новый кроссовер построят на платформе CMF-EV, которую используют все бренды альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. В частности, CMF-EV лежит в основе электрического кроссовера Nissan Ariya, но он не будет конкурировать с кроссовером Leaf, поскольку будет представлять другой класс. Новый кроссовер станет глобальной моделью.

Переход от одного стиля кузова модели к другому является частью плана компании, по которому будет инвестировано 1 миллиард фунтов стерлингов на обновление завода в британском Сандерленде, где Nissan будет выпускать новый кроссовер на замену Leaf. Сейчас на этой площадке Nissan строит Juke, Leaf и Qashqai, а инвестиции позволят заводу расширить производство и выпускать 100 тысяч электрических кроссоверов в год.

Фото: официальные тизеры Nissan Leaf в формате кроссовера / Nissan

Leaf в формате кроссовера будет знаменовать полный переход Nissan на выпуск электромобилей – японский бренд трансформируется вместе со своим первым в мире массовым электромобилем в 2025 году. Также глобальная стратегия предусматривает, что к 2030 году 80% мировых продаж составят электромобили.

Nissan Leaf дебютировал в 2010 году, предлагая огромный запас хода в то время, когда электромобили казались лишь мечтой. Относительная доступность и приемлемые характеристики позволили Leaf успешно конкурировать с машинами с ДВС и осуществили настоящую революцию в автомобильном мире.

Фото: концепт Nissan iMx – возможный прообраз кроссовера Leaf / Nissan