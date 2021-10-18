Но до показателей кроссоверов Cayenne и Macan электрическому Porsche пока далеко.

По итогам трех кварталов 2021 года компания Porsche отчитывается о приросте продаж на 13%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За девять месяцев немецкий автопроизводитель продал 217 198 машин. Электрический Taycan стал третьей моделью марки по популярности.

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Лучше всего восстанавливается рынок США, который демонстрирует более динамичные показатели, чем другие страны – продажи выросли на 30%. При этом США также занимает почти 30 процентов в объеме продаж Porsche. В Америку за этот год отправили 63 025 машин Porsche.

Крупнейшим по объему рынком остается Китай, куда с января по сентябрь этого года отправили 69 789 машин, на 11% больше чем в прошлом году.

В Европе Porsche улучшила продажи на 2%, продав 56 332 машин, причем около трети из них – в Германии.

Самой популярной моделью Porsche остается Cayenne, за три квартала продано 62 451 машин. На втором месте – более компактный кроссовер Macan с показателем в 61 944 проданных машины.

Но бестселлером среди легковых моделей впервые стал электрический Taycan. За девять месяцев было продано 28 640 батарейных машин, что оказалось лучше показатели Porsche 911 и Panamera, которых было продано 27 972 и 20 275 штук, соответственно.

Сейчас Porsche готовится к полному переходу на электромобили к выходу на рынок новый электрокар, на который возлагает большие надежды – батарейный аналог Macan.