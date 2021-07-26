Сильнее, четче, спортивнее – так производитель описывает модернизированный кроссовер.

Появление электрического Macan – уже не тайна, это лишь вопрос времени. И Porsche пока не собирается отправлять “классический” Macan в отставку, а для стимуляции продаж провела масштабное обновление кроссовера.

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Прошло всего пару лет с момента последнего рестайлинга Porsche Macan, а производитель уже подготовил очередное обновление. Porsche Macan 2021 года стал лучше предшественников во всех аспектах – производительности, дизайне и технологиях. Все три версии модели имеют значительно большую мощность, чем их предшественники.

Большим изменением внешне является новое “лицо” Macan. В версии GTS – это сплошная гигантская черная панель. В нижней части бампера все еще есть горизонтальная прорезь, но передняя решетка и боковые впускные отверстия теперь визуально соединены в единое целое. Версия Macan S имеет чуть меньше черного пластика спереди – он разбавлен панелями в цвет кузова.

На корме компактного кроссовера Porsche появился больший диффузор. Стороны оснащены новым 3D-текстурированным боковым молдингом. Также кроссовер получил новый набор колесных дисков – всего предлагается семь новых дизайнов, диаметром от 19 до 21 дюйма.

В интерьере изменения, возможно, даже важнее. Porsche отказался от центральной группы физических кнопок в пользу сенсорной зоны управления, которую можно увидеть на многих других моделях, таких как Cayenne и Panamera. Это освобождает место для большего центрального отделения для хранения. Также разработчики Porsche интегрировали новый более короткий рычаг переключения передач в новую консоль. Еще одним существенным улучшением является руль GT Sport, который достался Macan от 911. Новые варианты цветов отделки интерьера включают Papaya, Gentian Blue и Chalk.

Фото: Porsche Macan S 2021 / Porsche

Каждая версия Porsche Macan образца 2021 года мощнее, чем аналоги 2020 года. Базовая версия кроссовера имеет мощность в 265 л.с. и 400 Нм крутящего момента, которые продуцирует новый 2-литровый четырехцилиндровый турбомотор – это на 13 л.с. и 22 Нм больше, чем у предшественника. Ускорение 0–100 км/ч у базовой модели занимает 6,2 секунды, а максимальная скорость составляет 232 км/час. Динамику можно улучшить до 5,8 секунды, если кроссовер оборудован пакетом Sport Chrono.

Фото: Porsche Macan GTS 2021 / Porsche

Macan S получил 2,9-литровый V6 с двумя турбинами от предыдущего GTS. Отдача составляет 380 л.с. (+26) и 519 Нм и ускоряется до сотни за 4,6 секунды (4,4 секунды с пакетом Sport Chrono) и достигает максимума на отметке 259 км/ч. Система активного управления подвеской Porsche Active Suspension Management включена в стандартное оснащение Macan S.

Топовый Porsche Macan GTS имеет под капотом тот самый 2,9-литровый твин-турбо V6, но в этом случае агрегат генерирует 440 л.с., ускоряется с места до 100 км/ч за 4,3 секунды (4,1 секунды пакетом Sport Chrono) и может разгоняться до 272 км/ч. Он также получает стандартные тормоза PSCB от Porsche и адаптивную пневматическую подвеску с уменьшенным на 10 мм клиренсом. Porsche заявляет, что подвеска на 15% жестче, чем раньше, и имеет новые компоненты и настройки.

Фото: Porsche Macan GTS 2021 з пакетом GTS Sporting Package / Porsche

Козырем в рукаве Porsche является еще более экстремальный Macan GTS Sporting Package. Он сочетает пакет Sport Chrono, систему Torque Vectoring Plus, 21-дюймовые колеса GT Design, высокопроизводительные шины, спортивные сиденья и ряд других дополнительных элементов внешнего вида.

В обновленной линейке Macan не нашлось места для версии Turbo. Очевидно потому, что обновленный GTS использует мотор от дорестайлингового Turbo, а следовательно для модернизированного Macan Turbo понадобился бы еще более мощный агрегат.

Новые модели Macan доступны для заказа уже сейчас и будут поставляться в Европе с начала октября 2021 года. Объявлены цены на новинку в Германии:

Macan: 62 917 евро;

Macan S: 71 723 евро;

Macan GTS: 88 264 евро.

Для Porsche Macan играет особую роль. С момента выхода на рынок в 2014 году, было продано более 600 тысяч машин этой модели. При этом около 80 процентов всех покупателей Macan являются новыми клиентами Porsche. Кроме того, доля женщин, покупающих Macan, постоянно росла в течение последних лет и является самой высокой среди всех линеек продукции Porsche. В Китае, крупнейшем рынке для Macan, почти 60 процентов покупателей составляют женщины.